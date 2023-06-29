Деньги 29 июня 2023, 15:44 Ипотечные банкроты смогут списать долги по кредитам, если банк забрал жилье Верховный суд: ипотечные банкроты спишут долги, даже если жилье не покроет весь долг РИА «Новости»

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Обанкротившиеся ипотечники смогут погасить долги, даже если изъятое банком жилье не покрывает всю сумму долга, разъяснили в Верховном суде России. Кредитная организация не сможет претендовать на другую недвижимость заемщиков, сообщил «Коммерсант».

Судьбу обанкротившихся клиентов банков определили в решении Верховного суда. Списать задолженность можно будет при условии, что стоимость жилья, находящегося в залоге у банка, не станет меньше суммы ипотеки в момент ее выдачи. Дальнейшее соотношение сумм не будет иметь значения. В суде отметили, что правила распространять также на случаи, когда находящееся в ипотеке жилье будет продано с аукционов.

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По мнению партнера компании «Сотби» Антона Красникова, Верховный суд внес определенность в порядок разрешения споров по погашению ипотечных обязательств заемщиков, находящихся в стадии банкротства.

Просрочку ипотечных платежей назвали основной причиной изъятия жилья у россиян. В числе других распространенных — долги по оплате коммунальных услуг и недействительность сделок.