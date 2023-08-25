Деньги 25 августа 2023, 07:56 Ипотечную ставку по льготной программе на новостройки решили сохранить Минфин сохранит ставку по ипотеке на новостройки на уровне 8% Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

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Несмотря на повышение ключевой ставки, Минфин России решил сохранить условия по льготным ипотечным кредитам на первичное жилье. Ставка составит 8%, сообщили «Известия».

Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%, и аналитики предупредили россиян о возможном повышении кредитных условий по ипотеке. Когда регулятор сделал то же в конце февраля 2022 года, переплату по льготной ипотеке повысили с 7% до 12%. На этот раз, заявила пресс-служба Минфина, ее сохранят на уровне 8%.

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«Государство ориентировано дальше поддерживать ипотеку на новостройки, и кардинального ухудшения условий программы в ближайшее время не должно произойти», — объяснила главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов заметил, что рыночные ставки по ипотеке подскочили в августе до 14%. Повышение ставок по госпрограммам кредитования навредит строительной отрасли, потому что спровоцирует снижение спроса.

Повышение ключевой ставки сократило налог на доход с вкладов. Увеличилась необлагаемая база налога.