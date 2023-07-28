Деньги 28 июля 2023, 07:52 Ипотечное жилье в России оставят обанкротившимся должникам «Известия»: правительство России решило оставлять должникам-банкротам ипотечное жилье РИА «Новости»

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Обанкротившиеся ипотечники, задолжавшие по кредиту, смогут оставить себе единственное жилье. Для этого банк предложит ему план реструктуризации долга или мировое соглашение. Правительство России поддержало такой законопроект, сообщили «Известия».

Авторы законопроекта предложили оставлять россиянам единственное жилье в случае личного банкротства. Для этого должникам предстоит заключить с банком мировое соглашение или согласовать план погашения, которые распространятся только на ипотеку — остальные долги и имущество они не затронут. Правительство поддержало инициативу, но при условии доработки. Кабмин предложил защитить не только заемщика, но и кредитора — прописать условия заключения соглашений и погашения долга.

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«Купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов. Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта», — объяснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Верховный суд России в 2023 году внес ясность в порядок погашения долга залоговым жильем. Банки не смогут претендовать на другое имущество своих клиентов, даже если стоимость изъятой квартиры не покроет долг.