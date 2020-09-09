Ипотечникам предложили новую страховку от потери работы
Рынок страхования от потери работы просел во время пандемии. Из-за этого крупные страховщики стали предлагать компенсации при увольнении по соглашению сторон или провале испытательного срока, сообщили «Известия».
Страховки от потери работы предлагаются, как правило, тем, кто берет ипотечный или автокредит. Также бывает страховое покрытие, «зашитое» в полис накопительного страхования жизни. Услуга стоит от двух тысяч рублей в год.
Выплаты по таким страховым случаям довольно редки. За апрель–май, когда в России резко выросла безработица, «Сбербанк страхование жизни» произвел всего 600 выплат в связи с потерей работы. Клиенты получили в совокупности девять миллионов рублей или в среднем по 15 тысяч на человека. При этом для получения компенсации нужно встать на учет в центр занятости и принести оттуда справку.
К концу августа, по данным Минтруда, в центрах занятости были зарегистрированы 3,6 миллиона безработных. До начала эпидемии их было 727 тысяч.