Ипотечникам предложили новую страховку от потери работы

Страховки от потери работы предлагаются, как правило, тем, кто берет ипотечный или автокредит. Также бывает страховое покрытие, «зашитое» в полис накопительного страхования жизни. Услуга стоит от двух тысяч рублей в год.

Выплаты по таким страховым случаям довольно редки. За апрель–май, когда в России резко выросла безработица, «Сбербанк страхование жизни» произвел всего 600 выплат в связи с потерей работы. Клиенты получили в совокупности девять миллионов рублей или в среднем по 15 тысяч на человека. При этом для получения компенсации нужно встать на учет в центр занятости и принести оттуда справку.

К концу августа, по данным Минтруда, в центрах занятости были зарегистрированы 3,6 миллиона безработных. До начала эпидемии их было 727 тысяч.