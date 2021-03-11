Ипотечная ставка в России снизилась до нового минимума

Стоимость ипотеки в России по итогам февраля показала новый минимум — 8,6% годовых. Это произошло из-за усилившейся конкуренции в начале 2021 года среди крупнейших банков за качественных заемщиков. Об этом написала газета «Коммерсант».

В феврале 2021 года средний показатель полной стоимости ипотечного кредита (ПСК) снизился до 8,6% годовых. По сравнению с январем падение составило 0,3%, по сравнению со значением прошлого года — 1,7%. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Согласно информации АО «Дом.рф» на 26 февраля, средневзвешенная ставка (по топ-15 банков) на первичном рынке равнялась 7,86% годовых, на вторичном — 8,06% годовых, ставка рефинансирования — 7,84% годовых. На конец 2020 года — это 7,91, 8,14 и 7,93% соответственно.

В ПСК учитываются все затраты на обслуживание кредита: процентная ставка с учетом комиссии, плата за дополнительные услуги, а также страховые платежи. По оценке ОКБ, ипотечные кредиты в феврале получили 132 тысячи заемщиков (+18% за год) на 364 миллиарда рублей.

О тенденции на снижение ПСК говорят и крупнейшие банки. В Промсвязьбанке заявили о «заметном оживлении на первичном рынке недвижимости и увеличении объемов выдачи ипотечных займов по „Госпрограмме-2020“, ставки по которой значительно ниже стандартных». ВТБ ожидает, «что размер ПСК по рынку может продолжить снижение» из-за сохранения мягкой кредитно-денежной политики ЦБ и «действия программы господдержки с одной из самых низких на рынке ставок».

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков высказал мнение, что дальнейшая динамика ПСК будет зависеть от средней ставки по ипотеке. Последняя, скорее всего, не будет меняться в ближайшее время, считает он.