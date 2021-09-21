iPhone в России выросли в цене в четыре раза за 14 лет

Цены на модели смартфонов iPhone в России выросли в четыре раза за 14 лет. Об этом сообщила «Газета.ru». Специалисты проанализировали динамику роста стоимости смартфонов с момента выхода самой первой модели гаджета.

Первый iPhone появился в продаже в 2007 году. Тогда в России найти устройство на официальных прилавках было нельзя. У перекупщиков можно было приобрести модель примерно за 21 тысячу рублей. Сейчас новый iPhone 13 будет стоить от 80 тысяч рублей.

Серьезное подорожание телефонов в России произошло между 2014 и 2015 годами. Так, iPhone 6 стоил 31 990, а iPhone 6s — 56 990. В США же цена на обе модели оставалась стабильной — 649 долларов.

При этом иногда в России новые модели стоили дешевле уже реализованных. iPhone 4s и iPhone 5 в США можно было приобрести по цене в 649 долларов. В России стоимость пятой версии составляла от 28 990 рублей. 4S же можно было приобрести по цене от 36 990 рублей.

При этом в США рост цен на смартфоны был сравнительно небольшой, всего в полтора раза — с 499 до 799 долларов.