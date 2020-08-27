iPhone SE станет еще дешевле после выхода iPhone 12

По его данным, базовая версия смартфона с памятью на 64 гигабайта подешевеет на 50 долларов. Его новая стоимость составит 349 долларов. Есть вероятность, что и версии с большим объемом памяти также упадут в цене.

Ранее аналитик и инсайдер, известный под ником Komiya, в Twitter опубликовал схематичное изображение линейки iPhone 12 с возможной стоимостью всех версий.

По его источникам, линейка iPhone будет состоять из версий 12, 12 Pro, 12 Max и 12 Pro Max. У первых двух будут сдвоенные камеры, у 12 Max и 12 Pro Max — тройные.

Две последние модели будут доступны с памятью по 128, 256 и 512 гигабайт, в то время как покупатели 12 и 12 Pro смогут пользоваться памятью в 128 и 256 гигабайт.

Komiya утверждает, стоимость iPhone 12 будет начинаться с 700 долларов (для устройства с 128 гигабайт). За версию в 256 гигабайт отдать 800 долларов. Модели 12 Max будет стоить 800 и 900 долларов соответственно, а 12 Pro — 1000 и 1100. За самую «крутую» версию новинки с доступной памятью в 512 гигабайт можно будет купить за 1300 долларов.