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    27 августа 2020, 13:23

    iPhone SE станет еще дешевле после выхода iPhone 12

    Дарья Морозова

    Компания Apple дополнительно снизит цену на бюджетный смартфон iPhone SE. Это произойдет после выхода новой модели iPhone 12. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на инсайдера Aaple_lab.

    По его данным, базовая версия смартфона с памятью на 64 гигабайта подешевеет на 50 долларов. Его новая стоимость составит 349 долларов. Есть вероятность, что и версии с большим объемом памяти также упадут в цене.

    Ранее аналитик и инсайдер, известный под ником Komiya, в Twitter опубликовал схематичное изображение линейки iPhone 12 с возможной стоимостью всех версий.

    По его источникам, линейка iPhone будет состоять из версий 12, 12 Pro, 12 Max и 12 Pro Max. У первых двух будут сдвоенные камеры, у 12 Max и 12 Pro Max — тройные.

    Две последние модели будут доступны с памятью по 128, 256 и 512 гигабайт, в то время как покупатели 12 и 12 Pro смогут пользоваться памятью в 128 и 256 гигабайт.

    Komiya утверждает, стоимость iPhone 12 будет начинаться с 700 долларов (для устройства с 128 гигабайт). За версию в 256 гигабайт отдать 800 долларов. Модели 12 Max будет стоить 800 и 900 долларов соответственно, а 12 Pro — 1000 и 1100. За самую «крутую» версию новинки с доступной памятью в 512 гигабайт можно будет купить за 1300 долларов.

    Новости SMI.FM