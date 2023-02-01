Деньги 01 февраля 2023, 13:28 iPhone 7 оказался самой популярной моделью на вторичном рынке смартфонов в России — «МегаФон» Unsplash

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Россияне с удовольствием дают второй шанс телефонам Apple, Xiaomi, Samsung. Они оказались наиболее популярными смартфонами в 2022 году при перепродаже. При этом лидером среди них стал iPhone 7 — самая дешевая модель в линейке Apple, сообщила компания «МегаФон».

В топ-5 также вошли и две другие модели этой Apple — iPhoneXR и iPhone 8. Второе и третье место — за SamsungGalaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Как отмечается, при покупке восстановленных телефонов люди обычно выбирают смартфоны самой высокой ценовой категории, но бывают и исключения. Например, в десятку наиболее популярных устройств в прошлом году вошел Huawei Y5p, он стоит меньше 10 тысяч рублей. При этом доля продаж Samsung на вторичном рынке составила 35,5%, и этот бренд оказался самым популярным.

«Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple (28%), а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%)», — отметили в «МегаФоне».

Во втором и третьем кварталах 2022 года покупатели отдавали предпочтение в основном iPhone, в четвертом — переориентировались на смартфоны c операционной системой Android. Снижение интереса могло возникнуть из-за насыщения рынка новыми смартфонами Applе после их небольшого дефицита.

Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе накануне нового учебного года или новогодних праздников, наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества. Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей. Давид Борзилов директор по продажам «МегаФона»

«МегаФон» начал продавать восстановленные смартфоны в апреле 2022 года. Поставкой гаджетов занимается дочерняя компания сотового оператора — Smart Bazar. Стоимость таких устройств может быть на 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам, при необходимости специалисты заменяют компоненты.

Клиенты «МегаФона» в рознице могут сдать свой телефон и получить за него деньги на банковскую карту, второй вариант — клиентам дают скидку на покупку нового гаджета. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, которые были приняты по программе выкупа смартфонов и trade-in.