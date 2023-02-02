Деньги 02 февраля 2023, 16:08 Инвестсоветник Розинов спрогнозировал курсы валют в феврале Инвестсоветник Станислав Розинов: стоимость доллара не превысит 75 рублей

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На фоне налогового периода к концу февраля курс рубля сможет несколько укрепиться. О прогнозах роста курса валют рассказал инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Станислав Розинов в беседе с РИАМО.

По прогнозам эксперта, по сравнению с январскими показателями давление на доллар в феврале будет усиливаться, однако это не повлияет на резкий скачок стоимости валюты.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», по оценкам специалистов курс доллара в первой половине месяце не превысит отметки в 75 рублей.