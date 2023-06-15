Эксклюзив 15 июня 2023, 16:15 Инвесторы заинтересовались угольной промышленностью ДНР — Пушилин Врио главы Пушилин заявил на ПМЭФ-2023, что угольную промышленность ДНР возродят Телеканал «360»

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Угольные предприятия Донбасса модернизируют и запустят, их продукция по-прежнему пользуется спросом. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал «360» на полях Петербургского международного экономического форума, что власти получили заявки от инвесторов.

Долгое время, по его словам, насаждали мысль, что все угольные предприятия — дотационные и их работа нецелесообразна по разным причинам. Однако спрос на их запуск и продукцию в ДНР есть.

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«Мы на данном этапе столкнулись с тем, что как раз на некоторые уж точно предприятия у нас по два-три потенциальных инвестора. <…> Конечно, их продукция будет востребованна», — сказала врио главы.

Ряд заявок, по словам Дениса Пушилина, в обозримой перспективе рассмотрят на комиссии вице-премьера Марата Хуснуллина. По плану их модернизируют, чего давно не делали, и запустят. В планах на этот год — выпустить в ДНР 4,5 миллиона тонн угля, из которых порядка 3,5 миллиона сожгут на ТЭЦ, превратят в электроэнергию и задействуют не только в частном пользовании, но и на предприятиях.

«Здесь перспективы есть, и угольные предприятия будут жить. Безусловно, они сейчас поделены на категории — есть, где запасы позволяют делать планы на 10-30 лет, а есть выработанные предприятия», — сказал Денис Пушилин.

В остальном, по словам Дениса Пушилина, инвесторам в ДНР интересны отрасли строительства, производства стройматериалов, развитие транспортной инфраструктуры, агропромышленного сектора, машиностроения и химической промышленности.

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превратят в индустриальный парк, завод Ильича разминировали и поэтапно запустят. Предприятия Артемовска тоже запустят, например завод шампанских вин и «Артемсоль».