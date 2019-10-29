Крупный бизнес наступает. Инвесторы принесут Подмосковью миллиарды рублей и тысячи рабочих мест

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Одна из важнейших тем для Подмосковья — создание новых вакансий. Идея заключается в том, чтобы жители региона не тратили на дорогу в столицу силы и время, а работали рядом с домом. Поэтому область нацелена на инвестиции.

«Рабочие места, инвестиции (то, что в ваших указах предписано) для нас являются приоритетом, и, слава богу, открываем заводы в индустриальных парках: немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорском районе, отечественные компании, интернет-торговля Wildberries серьезные деньги инвестирует, в Подольске создала порядка шести тысяч рабочих мест и дальше инвестирует. В Загорске трубный завод. То есть и иностранцы, и отечественные [производители] в область идут», — рассказал Андрей Воробьев президенту.

Источник фото: телеканал «360»

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К слову о Wildberries. Онлайн-ретейлер открыл огромный складской комплекс в Подольске. Это целый распределительный центр площадью 200 тысяч квадратных метров. На первом этапе используется только половина этой площади. Но скоро комплекс заработает на полную мощность — в 2020 году. В итоге проект обеспечит региону пять тысяч рабочих мест и пять миллиардов рублей инвестиций.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в Солнечногорске открылся завод Mercedes-Benz. Компания вложила 19 миллиардов рублей, чтобы выпускать до 35 тысяч автомобилей в год. Такой объем производства обеспечит работой 1,5 тысячи человек! Плюс дополнительные места для тех, кто займется логистикой. Автодорога до завода в индустриальном парке «Есипово» уже построена.

Источник фото: телеканал «360»

Интересный факт: еще на стадии строительства завода в 2018 году компания перечислила в бюджет Московской области около 30 миллионов рублей. В этом году — уже в четыре раза больше: 130 миллионов рублей налогов, а к 2026-му эта цифра по прогнозам вырастет до 260 миллионов.

Еще один из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков Подмосковья — «Загорский трубный завод» в Сергиевом Посаде. Новое производство принесло в регион 9,5 миллиарда инвестиций и 200 миллионов рублей налогов. С 2016 года завод выпускает трубы большого диаметра из стали высокой прочности. Они нужны для нефте- и газопроводов. Основной заказчик — «Газпром». Для увеличения поставок планируется расширение производства. А это еще десятки миллионов рублей инвестиций и новые вакансии. Сейчас на предприятии работают 1650 жителей Московской области.

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Новые рабочие места появятся и на заводе Barilla в Солнечногорске. В присутствии первых лиц России и Италии Андрей Воробьев договорился об инвестициях для создания нового производственного комплекса. Так, к 2022 году в Солнечногорске построят уже второй завод макаронных изделий с собственной мельницей, складами и локальной железной дорогой. Создадут более 400 новых рабочих мест. Уже этой осенью у Barilla появилась новая производственная линия. Теперь завод, существующий с 2015 года, выпускает 20 видов пасты и еще четыре хлеба.