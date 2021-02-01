Инвесторов призвали осторожно относиться к хайпу вокруг иностранных акций
«Мы призываем частных инвесторов осторожно относится к хайпу, который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Мосбиржи.
Специалисты торговой площадки отметили, что на российском рынке акций есть механизмы, дающие возможность быстро реагировать на высокую волатильность и дестабилизацию цен. Если стоимость акции, которая входит в Индекс Мосбиржи, резко меняется, то торги могут перевести в режим дискретного аукциона.
«Для неликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены и ограничивать торги в основном режиме по данным ценным бумагам», — пояснили в пресс-службе.
Всего на Мосбирже торгуются акции 55 крупных международных компаний. Стоимость иностранных бумаг на торговой площадке отражает цену на глобальном рынке.