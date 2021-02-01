Инвесторов призвали осторожно относиться к хайпу вокруг иностранных акций

Частных инвесторов попросили с осторожностью подходить к хайпу вокруг таких иностранных акций, как GameStop Inc. С таким призывом выступила Московская биржа.

«Мы призываем частных инвесторов осторожно относится к хайпу, который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Мосбиржи.

Специалисты торговой площадки отметили, что на российском рынке акций есть механизмы, дающие возможность быстро реагировать на высокую волатильность и дестабилизацию цен. Если стоимость акции, которая входит в Индекс Мосбиржи, резко меняется, то торги могут перевести в режим дискретного аукциона.

«Для неликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены и ограничивать торги в основном режиме по данным ценным бумагам», — пояснили в пресс-службе.

Всего на Мосбирже торгуются акции 55 крупных международных компаний. Стоимость иностранных бумаг на торговой площадке отражает цену на глобальном рынке.