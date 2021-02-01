facebook_pixel
    01 февраля 2021, 21:16

    Инвесторов призвали осторожно относиться к хайпу вокруг иностранных акций

    Дарья Бунякова

    Частных инвесторов попросили с осторожностью подходить к хайпу вокруг таких иностранных акций, как GameStop Inc. С таким призывом выступила Московская биржа.
    Инвесторов призвали осторожно относиться к хайпу вокруг иностранных акций

    «Мы призываем частных инвесторов осторожно относится к хайпу, который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Мосбиржи.

    Специалисты торговой площадки отметили, что на российском рынке акций есть механизмы, дающие возможность быстро реагировать на высокую волатильность и дестабилизацию цен. Если стоимость акции, которая входит в Индекс Мосбиржи, резко меняется, то торги могут перевести в режим дискретного аукциона.

    «Для неликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены и ограничивать торги в основном режиме по данным ценным бумагам», — пояснили в пресс-службе.

    Всего на Мосбирже торгуются акции 55 крупных международных компаний. Стоимость иностранных бумаг на торговой площадке отражает цену на глобальном рынке.