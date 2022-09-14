Инвесторам в России изменят условия получения «золотой визы» | 360°

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Viber Инвесторам в России изменят условия получения «золотой визы» Минэкономразвития России предложило новые условия для получения ВНЖ за инвестиции РИА «Новости»

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Иностранные инвесторы смогут претендовать на вид на жительство (ВНЖ) в России, если вложат не менее 15 миллионов рублей в социально-значимые проекты. Обновить условия предложило Минэкономразвития России. Проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для получения «золотой визы» иностранному инвестору придется вложить не менее 15 миллионов рублей в социально-значимые проекты в регионах и объекты культурного наследия народов страны. Есть и другой вариант — пожертвовать на благотворительность пять миллионов рублей. Соблюдение условия должен подтвердить глава региона.

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Еще одним критерием стало наличие юрлица на территории России. Его нужно зарегистрировать за год до подачи заявления на ВНЖ и не закрывать еще два года после этого. При этом объем инвестиций в фирму должен составить 30 миллионов рублей, выплаченных налогов и страховых взносов — шесть миллионов рублей, трудоустроено 25 человек.

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Вдобавок кандидату предстоит за год до подачи заявления купить в России объекты недвижимости любого назначения и, как в случае с юрлицом, владеть ими еще в течение двух лет. Необходимая общая кадастровая стоимость зависит от региона — в Москве не менее 50 миллионов рублей, в Крыму, Севастополе или на Дальнем Востоке не менее 20 миллионов рублей, в других регионах не менее 25 миллионов рублей.

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