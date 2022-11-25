Деньги 25 ноября 2022, 14:06 Инвестор Волкова рассказала, как рассчитать деньги для «подушки безопасности» Инвестор Волкова посоветовала откладывать деньги с расчетом на три месяца

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Заначку лучше не называть средствами «на черный день». Термин стоит заменить обозначением «подушка безопасности», так как подобное наименование лучше воспринимается психикой. Таким мнением поделилась инвестор Татьяна Волкова. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на vnimanie.pro.

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По словам специалиста, чтобы определить размер заначки, стоит посчитать средние расходы на месяц. Необходимо учитывать в том числе развлечения и передвижение. Получившуюся сумму умножьте на три-шесть месяцев, написал Petrograd.