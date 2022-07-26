Инвестор Волкова назвала идеальную ставку по ипотеке для России

Ставка по ипотеке в 4-6% годовых является оптимальной для России. Таким мнением с NEWS.ru поделилась инвестор, сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова.

Ставку в 4-6% годовых или меньше можно назвать идеальной. При этом сейчас даже европейские показатели в 2% перестали казаться фантастикой — рынок в России предлагает 0,1% и даже 0,01%, но чаще всего это инвестстроительство.

«Безусловно, в зависимости от того, какой процент годовых, переплата может оказаться достаточно серьезной, и первые пять лет человек фактически платит одни проценты. Государство же, в свою очередь, добивается низкой процентной ставки за счет программ субсидирования. Это чаще всего касается семей с маленькими детьми и многодетных семей. Так, последние могут получить жилье под 3% годовых», — сказала Волкова.