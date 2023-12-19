Деньги 19 декабря 2023, 14:13 Инвестор Волкова: людям, не имеющим нужных знаний в инвестициях, можно выбирать депозиты и облигации

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Сертифицированный финансовый консультант, инвестор на фондовом и криптовалютном рынках Татьяна Волкова в беседе с «ФедералПресс» порекомендовала людям, у которых нет нужных знаний в инвестициях, рассмотреть для вложения денег депозиты и облигации.

По ее словам, крипто или фондовый рынок лучше выбирать тем, кто хочет обучаться в этой сфере. Далее на протяжении года необходимо следить за ситуацией и анализировать. Всего за 12 месяцев можно добиться нужных результатов.

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«Можно выбрать активы с долгосрочной перспективой, которые можно держать в портфеле различный период: как год, так и три-пять лет», — сообщила специалист.