Деньги 19 мая 2023, 14:34 Инвестор Сидоров спрогнозировал падение цен на нефть до начала июня

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Скорее всего, до начала июня цены на нефть продолжат падать. Связано это, в первую очередь, с потолком по госдолгу США. Об этом в разговоре с RT сообщил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«И хотя там уже был ряд позитивных сигналов, трейдеры все равно пока осторожничают — ведь риск того, что американские политические силы не договорятся между собой, высок», — добавил инвестор.

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Он предположил, что если ярко выраженных негативных новостей не появится, то можно будет увидеть возврат цен на нефть марки Brent к уровню 80 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что июньские фьючерсы Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures до 76,07 доллара за баррель. WTI на Нью-Йоркской товарной бирже опустились до 72,05 доллара за баррель.