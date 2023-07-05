Деньги 05 июля 2023, 17:44 Инвестор Сидоров спрогнозировал дальнейший рост курса юаня

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Курс валюты Китайской Народной Республики продолжит свой рост и может установиться в коридоре до 13,5 рубля. Об этом сообщил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с RТ.

По словам эксперта, за прошедшие месяцы структура валютного рынка значительно изменилась. Так, все больше стран планируют отказаться от расчетов в долларах и евро, эти валюты постепенно отходят на второй план.

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Сидоров подчеркнул, что повышение курса китайской валюты поспособствует восстановлению курса рубля.