03 апреля 2023, 17:32
Инвестор Сидоров прокомментировал рост цен на нефть более чем на 5%
Мировое предложение нефти в связи с решением некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может снизиться на 3,5%. Об этом сообщил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в беседе с RT.
По словам эксперта, цена на нефть может закрепиться на уровне $84—86 за баррель при отсутствии определенных чрезвычайных событий на сырьевом рынке.
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Сидоров отметил, что ситуацию для снижения котировок может вызвать падение спроса на энергоносители.
Цена на нефть
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