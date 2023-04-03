Деньги 03 апреля 2023, 17:32 Инвестор Сидоров прокомментировал рост цен на нефть более чем на 5%

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Мировое предложение нефти в связи с решением некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может снизиться на 3,5%. Об этом сообщил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в беседе с RT.

По словам эксперта, цена на нефть может закрепиться на уровне $84—86 за баррель при отсутствии определенных чрезвычайных событий на сырьевом рынке.

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Сидоров отметил, что ситуацию для снижения котировок может вызвать падение спроса на энергоносители.