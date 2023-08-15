15 августа 2023, 13:42
Инвестор Сидоров: повышение ставки ЦБ до 12% необходимо для возвращения инфляции к ожидаемому параметру
Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Это необходимо для того, чтобы возвратить инфляцию к ожидаемому параметру до 4% к 2024 году, сообщил инвестор Федор Сидоров в беседе с RT.
По словам специалиста, рубль получил дополнительное давление через увеличение импорта. Это усилило ослабление курса российской валюты, что привело к необходимости поднять ставку.
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Сидоров отметил, что такие действия регулятора позволят нормализовать ситуацию на рынке и сдержать ослабление курса рубля.
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