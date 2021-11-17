Инвестор развеял популярный миф о золоте

Инвестор Тимур Нигматуллин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, почему золото больше не является защитным активом. Последний раз таким оно было более 10 лет назад.

Защитные активы — это финансовые инструменты, ценность которых является постоянной, кроме того, его всегда можно продать или купить, независимо от ситуации на рынке.

«С экономической точки зрения золото ничем не отличается от биткоина. Это такой же бессмысленный товар, стоимость у которого есть только по той причине, что вы кому-то можете его продать. Его реальное использование хорошо, если покрывает пятую часть от объема существующего золота во всем мире, допусти, в промышленности. Золото, как вы видите, дешевеет, потому что профессиональные участники рынка не верят в то, что доллар будет сильно обесцениваться, не верят в то, что золото от этого может защитить», — сказал эксперт.

Он добавил, что центральные банки скупают золото «от безысходности». Часто это банки именно тех стран, которые находятся под санкциями (как, например, Россия).

«То есть, если нам запретят пользоваться долларами и евро, перекроют доступ к этим рынкам, у нас хотя бы золото останется. Это не очень хороший актив», — пояснил Нигматуллин.