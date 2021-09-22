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    22 сентября 2021, 18:38

    Инвестор объяснил, как достигнуть финансовой независимости

    Арина Бобкова

    Многие люди страдают от отсутствия финансовой независимоти. Несмотря на большие доходы, часто им приходится жить от зарплаты до зарплаты. Инвестор, предприниматель Сергей Хитров рассказал в беседе с РИА ФАН, как правильно распоряжаться своим бюджетом.

    Для того, чтобы не испытывать финансовых трудностей, важно соблюдать несколько правил при ведении бюджета. В первую очередь важно определиться с целью: на что действительно хочется потратить деньги. Необходимо рассчитать, сколько денег потребуется на ту или иную цель и как быстро получится достигнуть результата. Также стоит выписать свои цели и разложить их на краткосрочные, достигнуть которые можно за 3–12 месяцев, среднесрочные с промежутком 2-4 года и долгосрочные, на выполнение которых уйдет более пяти лет.

    «Подобная зарисовка поможет понять, что важнее в данный момент, а мозг определит, как достичь поставленных целей, какие есть пути решения этих задач. Если окажется, что средств не хватает, это должно сподвигнуть, например, на смену работы, получение новых знаний и переквалификацию», — добавил Сергей Хитров.

    Также эксперт посоветовал планировать свой бюджет, чтобы наглядно понимать, на что уходят средства. По словам эксперта, не стоит тратить деньги в эмоциональном порыве. Нужно стараться вести учет доходов и расходов.

    Из сэкономленных средств эксперт посоветовал создать подушку безопасности. На счету всегда должна быть сумма, которая поможет спокойно жить несколько месяцев в случае непредвиденных обстоятельств. После этого уже можно переходить к инвестициям, чтобы увеличивать свой доход.