Инвестор объяснил, как достигнуть финансовой независимости

Многие люди страдают от отсутствия финансовой независимоти. Несмотря на большие доходы, часто им приходится жить от зарплаты до зарплаты. Инвестор, предприниматель Сергей Хитров рассказал в беседе с РИА ФАН, как правильно распоряжаться своим бюджетом.

Для того, чтобы не испытывать финансовых трудностей, важно соблюдать несколько правил при ведении бюджета. В первую очередь важно определиться с целью: на что действительно хочется потратить деньги. Необходимо рассчитать, сколько денег потребуется на ту или иную цель и как быстро получится достигнуть результата. Также стоит выписать свои цели и разложить их на краткосрочные, достигнуть которые можно за 3–12 месяцев, среднесрочные с промежутком 2-4 года и долгосрочные, на выполнение которых уйдет более пяти лет.

«Подобная зарисовка поможет понять, что важнее в данный момент, а мозг определит, как достичь поставленных целей, какие есть пути решения этих задач. Если окажется, что средств не хватает, это должно сподвигнуть, например, на смену работы, получение новых знаний и переквалификацию», — добавил Сергей Хитров.

Также эксперт посоветовал планировать свой бюджет, чтобы наглядно понимать, на что уходят средства. По словам эксперта, не стоит тратить деньги в эмоциональном порыве. Нужно стараться вести учет доходов и расходов.

Из сэкономленных средств эксперт посоветовал создать подушку безопасности. На счету всегда должна быть сумма, которая поможет спокойно жить несколько месяцев в случае непредвиденных обстоятельств. После этого уже можно переходить к инвестициям, чтобы увеличивать свой доход.