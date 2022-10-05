Инвестор Морозов посоветовал хранить сбережения в золоте | 360°

Все новости

Интересное

05 октября 2022, 19:42

Врач Фетисова дала советы по уходу за кожей осенью

Здоровье

05 октября 2022, 19:42

Эндокринолог Павлова рассказала, о чем говорят сухость кожи и выпадение волос

Реклама

Эксклюзив

05 октября 2022, 19:35

Российские военные стали еще лучше выполнять боевые задачи, ощутив ответственность за новые регионы

Спецоперация

05 октября 2022, 19:30

Полисы ОМС мобилизованных россиян прекратят действовать

Общество

05 октября 2022, 19:29

Жительницы Ямала начали вязать теплые вещи для мобилизованных

Путешествия

05 октября 2022, 19:23

Школьница из Нижнего Тагила обвинила брата в изнасиловании, а затем созналась в клевете

Знаменитости

05 октября 2022, 19:20

Рыжий из «Иванушек» вспомнил любимую учительницу и нелюбимые предметы

Подмосковье

05 октября 2022, 19:08

Пешеходную зону на улицах Дудкина и Комсомольской завершили во Фрязине

Подмосковье

05 октября 2022, 19:08

Свыше 170 жилых домов отремонтируют в Одинцове до конца года

Деньги

05 октября 2022, 19:21

Инвестор Морозов посоветовал хранить сбережения в золоте

Читать 360tv в

Популярность вложений в обезличенные металлические счета (ОМС) выросла в России. В эфире радио Sputnik сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Андрей Морозов  выразил мнение, что выгоднее и надежнее вкладываться в физическое золото.

Он отметил, что ОМС — это просто деньги на счете в банке, зафиксированные в котировках золота. Эти счета не страхуются Агентством страхования вкладов, поэтому, если с банком что-то случится, вкладчики не смогут получить свои деньги в отличие от тех, кто разместил деньги просто на сберегательном счете. Надежнее вкладываться в физическое золото, считает эксперт.

Реклама

«И делать это лучше именно сейчас, потому что котировки в ближайшее время будут расти. Физическое золото будет у вас в руках, его можно в любое время конвертировать в деньги. Хранить золото можно в любом удобном хранилище — в банке, в частом хранилище, в сейфе дома», — рассказал Морозов.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама