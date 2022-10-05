Инвестор Морозов посоветовал хранить сбережения в золоте | 360°

Деньги 05 октября 2022, 19:21 Поделиться Telegram

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Viber Инвестор Морозов посоветовал хранить сбережения в золоте

Читать 360tv в

Популярность вложений в обезличенные металлические счета (ОМС) выросла в России. В эфире радио Sputnik сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Андрей Морозов выразил мнение, что выгоднее и надежнее вкладываться в физическое золото.

Он отметил, что ОМС — это просто деньги на счете в банке, зафиксированные в котировках золота. Эти счета не страхуются Агентством страхования вкладов, поэтому, если с банком что-то случится, вкладчики не смогут получить свои деньги в отличие от тех, кто разместил деньги просто на сберегательном счете. Надежнее вкладываться в физическое золото, считает эксперт.

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«И делать это лучше именно сейчас, потому что котировки в ближайшее время будут расти. Физическое золото будет у вас в руках, его можно в любое время конвертировать в деньги. Хранить золото можно в любом удобном хранилище — в банке, в частом хранилище, в сейфе дома», — рассказал Морозов.

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