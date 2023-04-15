Деньги 15 апреля 2023, 02:49 Инвестор Маркин рассказал, стоит ли вкладывать деньги в доллары Инвестор Маркин посоветовал вкладывать деньги в облигации

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Инвестировать деньги в доллары стоит только для того, чтобы потратить их во время поездки за границу. В противном случае, лучше обратить внимание на облигации. Таким мнением поделился инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Артем Маркин, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, инфляция в долларах на данный момент превышает 6%. Лучше вместо валюты выбирать облигации. Их в любой момент можно продать. Также они дают доходность в размере 4,5-5,5% годовых, написал Daily Moscow.