Инвестор Ксения Аверс рассказала, как быстрее погасить ипотеку

Оплачивать ипотеку россиянам лучше с долларового счета. Об этом «Известиям» рассказала инвестор и предприниматель Ксения Аверс.

Тем, у кого есть ипотека, она рекомендовала открыть валютный счет в том же банке, где был взят кредит. Внутри банковского приложения можно конвертировать рубли в доллары США. Либо, если уже есть доллары, их можно оставить на вкладе в этом же банке с возможностью досрочного полного снятия. Это удобно, поскольку курс доллара будет продолжать расти.

«Условно, если на вкладе было 500 тысяч рублей, то потом это будет 700–800 тысяч рублей. Это будет выгодно, и человеку станет проще погасить свою ипотеку в том же банке», — пояснила Аверс.