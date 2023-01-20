Деньги 20 января 2023, 14:14 Инвестор Федор Сидоров спрогнозировал стабильные курсы валют на следующей неделе

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Следующая неделя вряд ли покажет серьезные изменения в курсах основных валют. Об этом RT рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

По его мнению, в настоящее время рубль достаточно стабилен, поэтому не предвидится резких скачков валют. Предположительно, доллар останется на уровне 68-69 рублей, а евро — около 75 рублей.

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«Во-первых, рубль будет поддерживаться сравнительно стабильными котировками нефти. Во-вторых, ЦБ по-прежнему намерен совершать продажу юаней для компенсации дефицита бюджета, что также будет стимулировать рост рубля относительно иностранных валют», — сказал Федоров Сидоров.

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Кроме того, в России начался новый налоговый период. И это повышает спрос на рублевую ликвидность