20 января 2023, 14:14
Инвестор Федор Сидоров спрогнозировал стабильные курсы валют на следующей неделе
Следующая неделя вряд ли покажет серьезные изменения в курсах основных валют. Об этом RT рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.
По его мнению, в настоящее время рубль достаточно стабилен, поэтому не предвидится резких скачков валют. Предположительно, доллар останется на уровне 68-69 рублей, а евро — около 75 рублей.
Реклама
«Во-первых, рубль будет поддерживаться сравнительно стабильными котировками нефти. Во-вторых, ЦБ по-прежнему намерен совершать продажу юаней для компенсации дефицита бюджета, что также будет стимулировать рост рубля относительно иностранных валют», — сказал Федоров Сидоров.
Реклама
Кроме того, в России начался новый налоговый период. И это повышает спрос на рублевую ликвидность
Курс валют
Реклама
Реклама