09 января 2023, 17:27
Инвестор Федор Сидоров дал прогноз курса валют к концу недели
Ожидается, что рубль к концу первой рабочей недели января ослабнет по отношению к доллару и евро. Об этом RT рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.
По его словам, сейчас наблюдается снижение активности на торгах по сравнению с последней неделей декабря. Тогда спрос на евро и доллар значительно повысился. Однако рубль к концу недели, предположительно, немного сдаст позиции.
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Федор Сидоров прогнозирует, что курс доллара может вырасти до 75 рублей, а курс евро — до 78-80 рублей.
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Курс валют
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