Деньги 09 января 2023, 17:27 Инвестор Федор Сидоров дал прогноз курса валют к концу недели

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Ожидается, что рубль к концу первой рабочей недели января ослабнет по отношению к доллару и евро. Об этом RT рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

По его словам, сейчас наблюдается снижение активности на торгах по сравнению с последней неделей декабря. Тогда спрос на евро и доллар значительно повысился. Однако рубль к концу недели, предположительно, немного сдаст позиции.

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Федор Сидоров прогнозирует, что курс доллара может вырасти до 75 рублей, а курс евро — до 78-80 рублей.

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