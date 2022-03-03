Инвестор Демин посоветовал сделать вклад по повышенной ставке

Российские банки повысили ставки по вкладам на срок до трех месяцев. В разговоре с NEWS.ru инвестор и трейдер Никита Демин заявил, что не воспользоваться этой возможностью считает опрометчивым.

По словам эксперта, у россиян появилась возможность заработать на вкладах.

«Не воспользоваться этой возможностью сейчас довольно глупо. Буквально месяц назад годовая доходность по вкладу была такой, какой доход от вкладов сегодня мы можем получить за три месяца. За эти месяцы, если мы открываем вклад в банке под 21% на три месяца, мы получаем прибыль в размере 7%», — считает Демин.