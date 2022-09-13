Инвестор Давыдов рассказал, какие квартиры опасно покупать | 360°

Деньги 13 сентября 2022, 19:18 Поделиться Telegram

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Viber Инвестор Давыдов рассказал, какие квартиры опасно покупать

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Инвестор рынка недвижимости Алексей Давыдов заявил, что есть три вида квартир, которые опасно покупать. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания «Ридус», не стоит приобретать недвижимость, владельцы которой отказались от приватизации. Они имеют право жить в квартире до конца жизни.

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Также следует быть осторожным с унаследованным жильем, добавил Давыдов. То же самое касается квартир, которые были куплены на материнский капитал, так как в дальнейшем взрослые дети могут потребовать свои доли, заключил эксперт.

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