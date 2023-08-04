04 августа 2023, 18:23
Инвестор Аверс заявила, что цифровой рубль обеспечит прозрачность движения средств
С 1 августа в России появилась третья форма национальной валюты — цифровой рубль. Финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс рассказала о преимуществах финансового нововведения. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, такое изменение приведет к максимальной прозрачности движения средств. Цифровые рубли будут храниться в Центральном Банке. Также станет проще контролировать проявления коррупции, так как всем деньгам будет присвоен уникальный код.
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«Завести себе виртуальный кошелек можно через любое привычное банковское приложение», — рассказала Аверс.
Цифровой рубль
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