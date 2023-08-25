Деньги 25 августа 2023, 18:54 Инвестиционный стратег Бахтин посоветовал разделить траты на обязательные и необязательные

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Разделение трат на обязательные и необязательные позволит эффективно накопить сбережения. Об этом сообщил инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с Газетой.Ru.

По словам эксперта, к базовым относятся траты на продукты, услуги ЖКХ, платежи по кредитам; эти расходы следует лимитировать определенной суммой. Необязательные траты составляют импульсивные покупки, рестораны и развлечения.

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Бахтин также посоветовал вести учет доходов и расходов и не менее трети сбережений держать в иностранной валюте, сообщила «Национальная служба новостей».