Сбербанк в ноябре позволит клиентам делать инвестиции от 100 рублей

Клиенты Сбербанка в ноябре смогут делать микроинвестиции. Финансовая организация планирует запустить продукт, который позволит вкладываться в фондовый рынок от 100 рублей. Об этом рассказала старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«В ноябре мы запустим в „Сбербанк Онлайн“ инвестиционную копилку на основе ПИФов. В нее можно будет вложиться от 100 рублей», — рассказала Алымова в интервью газете «Известия».

Она также добавила, что в следующем году в приложение добавится возможность инвестировать через инвесткопилку в биржевые фонды. Это, как отметила собеседница издания, перспективный инструмент вовлечения клиентов в сбережения и инвестиции.

Вместе с тем в Сбербанке до конца 2021 года намерены запустить новый фонд для венчурных инвестиций (pre-IPO фонд), а также стратегию доверительного управления на китайский рынок, сообщила Алымова.

Россияне стали активно инвестировать в фондовый рынок с 2020 года. Количество брокерских счетов частных инвесторов, по данным Мосбиржи, только с начала 2021 года увеличилось на 55% и по итогам августа достигло 22,5 миллиона.

Россияне в нерабочие дни будут проводить больше времени в Сети, поэтому мошенники начнут активно действовать. Среди их новых уловок — предложения вложиться в фондовый рынок или криптобиржи, чтобы получить большой доход, предупредил руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.