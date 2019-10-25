Инвестиции и рабочие места. В Ивантеевке запустили новую линию по производству упаковки для яиц

Продукцию от российских несушек будут раскладывать в финские коробки в подмосковной Ивантеевке. На крупнейшем совместном предприятии «Хухтамаки» заработала новая линия по производству упаковки для яиц.

Компания «Хухтамаки» производит одноразовую посуду для еды и напитков по всему миру. Оборот за прошлый год превысил три миллиарда евро. В Подмосковье она считается одним из самых перспективных инвесторов.

Не всем легко представить, что эти самые коробочки для яиц, к которым мы так привыкли, делают финны. В Подмосковье задействуют, к тому же, отечественные трудовые резервы.

Источник фото: телеканал «360»

В контейнере используется запатентованная система закрывания крышки и дополнительные ребра жесткости, что повышает сохранность яиц при перевозки на 20%.

Упаковка финская — яйцо традиционное. Это тот самый случай, когда высокие технологии прекрасно сочетаются с нашими многолетними традициями.

Источник фото: телеканал «360»

Финны очень трепетно относятся к экологии. Поэтому, все то, что они делают, уже давно практически безвредно для окружающей среды.

«Мы относимся к нашей упаковке не только как производители, но и как потребители. Потому что мы сами тоже ею пользуемся. Коробки для яиц, выпускаемые на линии, которую мы сегодня запустили, сделаны из самых высококачественных материалов. Поэтому, сложно придумать что-то более экологичное», –сказал президент группы компаний «Хухтамаки» Чарльз Эльме.

Источник фото: телеканал «360»

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По потреблению яиц Россия занимает пятое место в мире. В среднем, каждый житель нашей страны употребляет более 260 яиц в год. А если умножить это на 146 миллионов человек населения, то можно только представить, какое количество упаковок из-под яиц приходится утилизировать.

Вторичное сырье — это значит, что упаковка выполнена из мусора, который переработали. И коробку, сделанную из формованного бумажного волокна, снова можно будет переработать и пустить в дело. Вот такое безотходное производство.

«Пластиковую упаковку для яйца мы не делаем. Мы делаем упаковку исключительно из экологических материалов, из бумаги. И это то, что мы собираемся продолжать расширять», — отметила исполнительный директор «Хухтамаки СНГ» Гала Мансурова.

Источник фото: телеканал «360»

Правительство Подмосковья запуском линии осталось довольно. Только в нее финны вложили семь миллионов евро. А вообще, только за прошлый год работы в Московской области компания принесла в региональный бюджет почти 700 миллионов рублей налогов. Средняя зарплата на предприятии составила 57 тысяч рублей в месяц. А до конца года в «Хухтамаки» появится еще дополнительно 183 новых рабочих места.