Инвестбанки предсказали доллару небольшое падение в 2020 году

Несколько зарубежных инвестиционных банков составили свои прогнозы на 2020 год. В них говорится, что курс доллара немного ослабнет.

Как написала газета The Financial Times, такую аналитику представили Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, Citigroup, а также инвестиционная компания BlackRock. Все они назвали причиной возможного падения курса официальной валюты США интерес инвесторов к рискованным активам, снижение опасений относительно темпов глобального экономического роста и действия Федеральной резервной системы США. Вероятно, она и дальше будет удерживать ставки на существующем уровне или опускать их ниже.

Консенсус-прогноз экспертов говорит о том, что к концу 2020 года один евро будет стоить 1,16 доллара, тогда как сейчас он равен 1,1 доллара.

Между тем, сотрудники инвестбанка JPMorgan Chase заявили, что глобальная экономика в 2020 году может оказаться в сложном положении из-за замедления роста в Соединенных Штатах. По их мнению, другие государства пока не могут претендовать на позицию мирового лидера в сфере финансов. При этом эксперты данной организации тоже предсказали небольшое ослабление доллара — до 1,14 к евро к концу 2020 года.

Среди привлекательных валют аналитики назвали фунт стерлингов, а также канадский и новозеландский доллары.

Между тем, в США нашли 100 миллиардов долларов, которые являются активами мормонской церкви. Эти деньги предназначались для благотворительности, но оказались на счетах у неприметного инвестиционного фонда.