Интернет-магазины пригрозили отказом от распродаж из-за их регулирования

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет крупнейших ритейлеров, направила негативный отзыв на законопроект о регулировании распродаж. Проект закона внес депутат от КПРФ Олег Лебедев. До 13 февраля ведомства должны представить на него свои отзывы.

Документ предлагает обязать продавцов указывать точные сроки акции и причины ее проведения — из-за чего был уценен товар. Также магазины должны будут сообщать среднюю стоимость вещи за последние полгода и делать скидку именно с этой суммы.

Так депутат решил бороться со случаями, когда товар в «черную пятницу» или во время других массовых акций стоит дороже, чем до распродажи.

В отзыве АКИТ, с которым ознакомились «Известия», обязанность указывать среднюю цену за шесть месяцев названа вмешательством в дела рынка.

По прогнозам ассоциации, в результате компании столкнутся с дополнительными расходами — для подсчета цен им якобы придется адаптировать программное обеспечение и нанимать дополнительный персонал.

В письме АКИТ говорится, что ведение таких требований, весьма вероятно, «повлечет отказ торговли от проведения распродаж, что негативно отразится на уровне цен и инфляции».