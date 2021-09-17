Доллар пока сохраняет позиции на российском и глобальном рынках, но постепенно интерес к нему будет падать в пользу евро и других валют. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в России уже произошло уменьшение долларов и по линии Фонда национального благосостояния, и в золотовалютных резервах, сообщил РБК.

«В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски», — пояснила она.

Глава ЦБ РФ также указала на то, что бизнес тоже начал переходить на другие валюты. Это, по ее прогнозу, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. При этом она уточнила, что роль доллара еще значительна в номинации долгов и контрактов, поэтому этот процесс может занять много лет.

«Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах», — заметила Набиуллина.