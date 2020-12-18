Интеграция «Возрождения» и ВТБ. Нужно ли перевыпускать карту?

Банк «Возрождение» стал частью крупнейшей финансовой группы ВТБ в 2018 году. Сейчас проходит процесс интеграции. Клиентам «Возрождения» не надо специально перевыпускать карту и переоформлять договоры.

Сейчас банк «Возрождение» интегрируется в финансовую группу ВТБ. Процесс трансформации никак не мешает работе с клиентами — их интересы на первом месте.

Что будет с офисами банка «Возрождение»?

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые офисы «Возрождения» изменятся внешне, под стандарты ВТБ, но сохранят привычный адрес, другие — переедут в ближайшие отделения ВТБ. В банке обещают, что клиенты не почувствуют никаких неудобств и по-прежнему смогут получать все необходимые услуги быстро и в полном объеме.

Любой вопрос можно решить дистанционно

Источник фото: телеканал «360»

Офисы, открытые под новой вывеской, продолжат обслуживать клиентов банка «Возрождение», а на все возникшие вопросы помогут ответить менеджеры в офисах или кол-центре по номеру 8-800-755-00-05. Также к услугам пользователей — мобильное приложение или интернет-банк «Возрождения», где можно управлять своими продуктами в режиме 24/7.

«Вновь открытые операционные офисы банка „Возрождение“ по-прежнему предоставляют своим клиентам весь спектр услуг по сопровождению действующих продуктов, несмотря на изменение вывески. Также доступны мобильное приложение и интернет-банк „Возрождения“ для дистанционного управления продуктами в режиме 24/7. По всем вопросам всегда доступен кол-центр», — отметил руководитель блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение» Антон Рябов.

Перевыпускать карту не нужно

Источник фото: телеканал «360»

Что будет с открытыми счетами клиентов? Номера банковских счетов в банке останутся прежними. Специально перевыпускать карту или переоформлять действующие договоры не нужно.

Банкоматную сеть также объединили — теперь клиентам «Возрождения» доступны все устройства самообслуживания ВТБ, где можно бесплатно снимать и вносить наличные по картам.

Все будет работать, как раньше

Подведем итоги. Офисы «Возрождения» переделают под стандарты ВТБ. Менять карты или номера счетов — не нужно, все продолжает работать, как и раньше. Любые вопросы можно задать оператору кол-центра или найти ответ на сайте. Оплачивать уже имеющиеся кредиты, ипотеку и совершать другие платежи можно по-прежнему: с помощью мобильного и интернет- банка «Возрождения». Любые операции доступны теперь в обширной сети банкоматов и терминалов ВТБ без комиссий и дополнительных платежей. К услугам сеть отделений и касс ВТБ, где можно оплатить задолженность наличными без комиссий.

Всю актуальную информацию всегда можно найти на сайте банка «Возрождение» или уточнить по телефону кол-центра: 8-800-755-00-05.