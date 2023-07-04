Деньги 04 июля 2023, 13:21 Инструмент гегемонии. Президент Ирана призвал ШОС отказаться от доллара Президент Ирана Раиси назвал доллар инструментом гегемонии и призвал отказаться от него РИА «Новости»

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Запад использовал доллар в качестве инструмента своей гегемонии. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал на заседании Совета глав стран — участниц ШОС отказаться от этой валюты, сообщил ТАСС.

Раиси поблагодарил членов ШОС за возможность присоединиться к объединению. По его словам, членство позволит Ирану получить инструменты для укрепления своей безопасности, обеспечения еще большего суверенитета и экономического развития.

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«Использую эту возможность, чтобы <…> выразить признание за прием Ирана в качестве полноправного члена ШОС», — сказал он.

Иранский лидер анонсировал расширение сотрудничества с Россией в части строительства транспортных коридоров и призвал отказаться от американской валюты.

Необходимо отказаться от доллара США, это инструмент гегемонии, подчеркнул Раиси.

Заседание Совета глав стран — участниц ШОС открылось 4 июля в режиме видеосвязи. Президент России Владимир Путин поздравил Иран с вступлением и заявил, что ему удалось менее чем за два года выполнить все необходимые для этого условия. Он понадеялся, что Белоруссия сделает то же и присоединится к организации.