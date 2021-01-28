ФНС заявила о создании инспекции для богатых

С 1 февраля у Федеральной налоговой службы появится новая инспекция. Она займется администрированием «богатых» россиян с доходами свыше полумиллиарда в год.

О ближайших планах ФНС сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полученную от службы информацию. Они коснутся налогоплательщиков — физических лиц.

«В структуре <…> планируется администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 миллионов рублей)», — уточнили налоговики.

Созданная структура будет называться «Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10». При работе с указанной категорией россиян ее специалисты дополнительно учтут наличие контролируемых ими иностранных компаний, операций и счетов за границей. Внимание обратят и на налогооблагаемые инвестиции.

В ФНС заметили, что подобная модель «позволит обеспечить качественное исполнение законодательства». При создании инспекции изменений порядка работы налоговых органов не произойдет. Особых условий работы службы это тоже не потребует — все останется в рамках текущего законодательства.