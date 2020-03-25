Иностранцы не смогу владеть землей в Крыму и Калининграде. Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что иностранцам запрещается владеть земельными участками. Ограничения касаются Крыма, Астраханской и Калининградской областей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Полный список российских регионов, где гражданам других стран запрещено владеть землей, размещен здесь.

Ранее в числе поправок в Конституцию был пункт, который запрещал российским госслужащим иметь зарубежную недвижимость.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству считает, что нет адекватных причин отказа от недвижимости за рубежом, если чиновник декларирует свои доходы.