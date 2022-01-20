Иностранцев в России предупредили о проблемах в случае отключения SWIFT

Возможное отключение РФ от международной системы платежей SWIFT принесет проблемы иностранным гражданам, работающим на российские компании. Трудности коснутся и проживающих за рубежом, которые получают в России пенсии и зарплаты. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Он отметил, что отключение SWIFT вызовет проблемы в сфере экспортно-импортных операций.

«С трудностями могут столкнуться те, кто получают зарплаты или пенсии из России. Это, кстати, относится и к иностранным гражданам, которые получают зарплату от российских юрлиц, находясь за рубежом», — заявил Шуст.

Угрозы отключения России от системы SWIFT звучат со стороны Запада с 2014 года, когда Евросоюз и США ввели первые санкции за присоединение Крыма. Тогда же Центральный банк России начал работать над альтернативными финансовыми сервисами.

В России запущена собственная платежная система передачи финансовых сообщений, обеспечивающая до 20% внутреннего трафика.