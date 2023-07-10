Деньги 10 июля 2023, 15:08 Иностранцам станет проще открыть счета в российских банках Путин подписал закон об упрощении открытия счетов в банках России для иностранцев РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий открытие счетов и вкладов в банках страны для иностранных физических и юридических лиц. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Теперь российские банки смогут поручить заграничным банкам и другим финорганизациям идентификацию иностранных физических и юридических лиц или их представителей. Благодаря этому жители других стран смогут стать клиентами банков России без личного присутствия.

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При удаленной идентификации операции с деньгами или иным имуществом будут подлежать обязательному контролю. Для иностранного физлица это правило действует с 50 тысяч рублей, а для юрлица — с 500 тысяч.

Список государств, финорганизациям которых будут передавать полномочия по идентификации, утвердит российское правительство по согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Центробанком. Банк России сможет запретить передачу таких полномочий. Подписанный Путиным закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства, экс-зампредседателя Центробанка Михаил Сухов сообщил «Известиям», что в ближайшие три года с российского рынка могут уйти 50 банков. Он предположил, что почти все иностранцы выйдут из финансового бизнеса в России.