Деньги 17 января 2023, 11:31 Иностранные банки столкнулись со сложностями при продаже дочерних компаний в России — FT FT сообщила о проблемах западных банков при попытках продажи дочерних компаний в России РИА «Новости»

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Большинство зарубежных банков, пытающихся выйти из российских активов из-за антироссийских санкций и СВО, столкнулись с проблемами. Все дело в запрете на сделки для иностранцев из недружественных государств без одобрения президента России. Об этом сообщила газета Financial Times.

Одним из консультантов иностранных банков по продажам «дочек» в России является юридическая фирма Dechert. Партнер компании Лора Бранк заявила изданию, что совершать такие сделки стало сложнее, потому что «ситуация очень нестабильная, и правила действительно не ясны».

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Самым большим в списке 45 подобных финансовых организаций оказался Райффайзенбанк. До начала спецоперации у него было 4,2 миллиона клиентов и более девяти тысячи сотрудников. Его активы на начало прошлого года достигали 2,9 миллиарда евро. Пока не ясно, будет ли уходить банк из России.

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Президент РФ Владимир Путин осенью 2022 года утвердил перечень из 45 банков, в отношении которых начал действовать запрет на совершение сделок с их акциями и долями в уставном капитале.