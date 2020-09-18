Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Россияне стали создавать себе подушку безопасности в условиях падения курса рубля. Как показывают последние данные ЦБ, вырос спрос на крупные суммы валюты — более двух тысяч долларов.

Данные Центробанка показывают, что в мае и июне 2020 года покупки не только восстановились после пандемии коронавируса, но и побили шестилетний рекорд, пишет газета «Известия».

Такое поведение граждан аналитики объясняют неопределенностью на рынках с учетом кризиса из-за коронавируса и угрозы новых санкций. Эксперты допускают укрепление национальной валюты до 71-73 рублей за доллар к концу года, хотя, по их прогнозам, более вероятен курс в 79-81 рубль за доллар.

Действие ключевых факторов, которые сегодня играют на снижение курса рубля, сойдет на нет и отечественная валюта поднимется в цене уже в IV квартале 2020 года. Такие прогнозы дали в Sberbank Investment Research (SIR), аналитическом управлении Сбербанка. Отмечается, что коронавирусный кризис по сравнению с кризисами 1998, 2008 и 2014 годов выглядит парадоксально. В первую очередь поражает устойчивость рубля в первые месяцы пандемии.