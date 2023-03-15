Деньги 15 марта 2023, 20:00 Инновации «Роснефти» в ЯНАО изменят нефтегазовую отрасль Пресс-служба НК «Роснефть»

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Система интеллектуального бурения, композитная пробка для ремонта скважин и другие технологические решения позволили предприятиям нефтяной компании «Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе не только сократить издержки, упростить добычу и позаботиться об окружающей среде, но и сэкономить. «360» посмотрел, как добывают нефть в городе Губкинский.

Небольшой город знаменит суровым климатом и нефтегазовыми месторождениями, в его недрах — миллионы тонн сырья. Разрабатывать их начали в 1960-е годы с открытием месторождения. Благодаря современным технологиям вести добычу стало гораздо проще.

«Нефть высоковязкая, как я уже сказал, и этим осложняется ее добыча. При стандартных методах разработки гораздо проще в скважину поступить газу, а здесь есть газовая шапка у пласта, подстилающая вода», — объяснил заместитель генерального директора по бурению ООО «СевКомНефтегаз» Булат Хасанов.

Предприятие извлекло с 2017 года пять тонн нефти в довольно суровых геологических условиях. Добычу ведут из 144 скважин с горизонтальными участками ствола глубиной не менее двух километров. Специалисты применяют инновации и постоянно испытывают новые технологичные решения.

Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть»

Передовые технологии сильно упростили работу нефтяников. Например, они применили отечественную систему интеллектуального управления бурением, которая работает на автопилоте — сама вносит корректировки, сканирует показатели датчиков, в случае необходимости выходит с мастером на связь. Специалист по бурению Игорь Глухов рассказал, что искусственный интеллект сократил продолжительность бурения на 12 часов. Раньше работники делали это вручную, а теперь выставляют нагрузку и давление — остальное система делает сама.

Кроме того, «СевКомНефтегаз» запустил на Северо-Комсомольском месторождении мобильный комплекс предварительной подготовки нефти — собственную разработку научно-проектного блока «Роснефти». Малогабаритная установка из двух сепараторов за счет гравитации отделяет более 80% попутного нефтяного газа из скважинной жидкости. Экономический эффект от ее использования превысил миллиард рублей, а добычу нарастили на 30%.

На предприятиях НК «Роснефть» в Губкинском применяют еще одну современную наработку — композитную пробку для ремонта скважин. Начальник отдела интенсификации добычи «РН-Пурнефтегаз» Юрий Шаманаев рассказал, что в скважину устанавливают ствол, он разобщает эксплуатационную колонну на две зоны, легко извлекается и выдерживает давление до 700 атмосфер. При этом нужный участок герметизируют, а остальная система работает, как часы. Благодаря применению композитной пробки время на починку удалось сократить в 129 часов до трех и сэкономить миллион рублей за каждую операцию.

Пресс-служба НК «Роснефть»

«РН-Пурнефтегаз» — один из основных центров нефтегазодобычи НК «Роснефть» в ЯНАО. Границы деятельности предприятия простираются на 300 км с востока на запад и на 210 км с севера на юг. Компания давно взяла курс на импортозамещение. Специалисты постоянно находят лучшие отечественные решения и внедряют в работу. В НК «Роснефть» уверены — это помогает нефтегазовой отрасли развиваться и экономит бюджет.

«Ежегодно мы разрабатываем минимум 50 технологических решений, направленных на снижение операционных и капитальных затрат общества, а также получение дополнительной добычи. Например, за 2022 год мы получили фактический экономический эффект более одного миллиарда рублей», — заявил начальник отдела научно-технического развития и инноваций «РН-Пурнефтегаз» Тахмез Тахмезов.

Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть»

Нефтяники позаботились об окружающей среде. За последние два года предприятие инвестировало в природоохранную деятельность более 700 миллионов рублей. Эти деньги потратили на повышение надежности трубопроводов с неразрушающим контролем и ремонтом, постоянный мониторинг компонентов окружающей среды, рациональное использование попутного нефтяного газа, эффективное управление водными ресурсами и рекультивацию земель. Концентрацию парниковых газов объектах подготовки, переработки, транспортировки нефти и газа «РН-Пурнефтегаз» контролируют беспилотники. Ежедневный мониторинг проводят при помощи дистанционного лазерного сканера и видеокамер.

Наравне с ним «СевКомНефтегаз» присоединился к искусственному воспроизводству водных биоресурсов. К 2023 году предприятие профинансировало выращивание около 1,54 миллиона особей пеляди и особо ценного муксуна, промысловых рыб, которых выпустили в водоемы Обь-Иртышского бассейна. В 2022 году за счет компании высадили 76 гектар саженцев сосны в рамках программы восстановления лесов.