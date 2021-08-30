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    30 августа 2021, 22:39

    Итоги конкурса добровольческих инициатив подвели на Ямале

    Арина Бобкова

    Итоги конкурса добровольческих инициатив подвели на Ямале. Девять конкурсантов удостоили грантами от губернатора. Сумма выплат составила три миллиона рублей. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямала.

    На конкурс поступило 55 заявок: 17 — в номинации «Вдохновленные искусством», 16 — «Организатор добровольчества», 14 — «Рожденные помогать», восемь — в номинации «Вокруг меня».

    При этом 16 проектов допустили до финала и лишь девять удостоили финансовой поддержки. Самая крупная выплата составила 500 тысяч рублей.