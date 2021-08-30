Итоги конкурса добровольческих инициатив подвели на Ямале. Девять конкурсантов удостоили грантами от губернатора. Сумма выплат составила три миллиона рублей. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямала.

На конкурс поступило 55 заявок: 17 — в номинации «Вдохновленные искусством», 16 — «Организатор добровольчества», 14 — «Рожденные помогать», восемь — в номинации «Вокруг меня». При этом 16 проектов допустили до финала и лишь девять удостоили финансовой поддержки. Самая крупная выплата составила 500 тысяч рублей.