Инфраструктурный сектор может потерять 800 млрд рублей

Из-за пандемии коронавируса и сдерживающих мер инфраструктурный сектор России к концу месяца потеряет 818 миллиардов рублей. Транспорт, в частности, авиация, пострадает больше других. Она лишится 519 миллиардов рублей. Однако телеком заработает дополнительно 66 миллиардов рублей.

Об этом газете «Коммерсант» сообщили аналитики InfraOne Research. По их мнению, сектор лишится 13% годовой выручки. Из 519 миллиардов рублей, которых не досчитается транспорт, 62% придутся на воздушные перевозки. Авиакомпании потеряют 271 миллиарда рублей, аэропорты недополучат 51 миллиард рублей.

Железнодорожный транспорт может потерять около 66 миллиардов рублей. Наземный и подземный — приблизительно 55 миллиардов рублей.

Городской пассажирский транспорт может лишиться выручки в 126 миллиардов рублей. Причем 54% потерь придется на долю такси.

Социальная инфраструктура по подсчетам аналитиков InfraOne лишится 205 миллиардов рублей. Медучреждения пострадают больше прочих — недополученная прибыль достигнет 56,8 миллиардов рублей. При этом из-за карантинных мер у компаний, занятых в образовательной, культурной, спортивной и рекреационной структуре, потери месячной выручки достигают почти 100%.

Около 57 миллиардов рублей может потерять коммунальная инфраструктура. Основные потери ждут водоснабжение, водоотведение и обращение с отходами. Но из-за роста неплатежей на фоне моратория на пени ситуация может заметно ухудшиться.

Центробанк России подсчитал, что снижение деловой активности за один рабочий месяц может лишить ВВП 1,5-2% в годовом выражении. Карантинные меры практически заморозили сферу услуг, но позволили развиться онлайн-торговле и сделали весьма востребованными сервисы доставки.