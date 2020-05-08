    08 мая 2020, 04:12

    Инфраструктурный сектор может потерять 800 млрд рублей

    Анастасия Кукова

    Из-за пандемии коронавируса и сдерживающих мер инфраструктурный сектор России к концу месяца потеряет 818 миллиардов рублей. Транспорт, в частности, авиация, пострадает больше других. Она лишится 519 миллиардов рублей. Однако телеком заработает дополнительно 66 миллиардов рублей.
    Инфраструктурный сектор может потерять 800 млрд рублей

    Об этом газете «Коммерсант» сообщили аналитики InfraOne Research. По их мнению, сектор лишится 13% годовой выручки. Из 519 миллиардов рублей, которых не досчитается транспорт, 62% придутся на воздушные перевозки. Авиакомпании потеряют 271 миллиарда рублей, аэропорты недополучат 51 миллиард рублей.

    Железнодорожный транспорт может потерять около 66 миллиардов рублей. Наземный и подземный — приблизительно 55 миллиардов рублей.

    Городской пассажирский транспорт может лишиться выручки в 126 миллиардов рублей. Причем 54% потерь придется на долю такси.

    Социальная инфраструктура по подсчетам аналитиков InfraOne лишится 205 миллиардов рублей. Медучреждения пострадают больше прочих — недополученная прибыль достигнет 56,8 миллиардов рублей. При этом из-за карантинных мер у компаний, занятых в образовательной, культурной, спортивной и рекреационной структуре, потери месячной выручки достигают почти 100%.

    Около 57 миллиардов рублей может потерять коммунальная инфраструктура. Основные потери ждут водоснабжение, водоотведение и обращение с отходами. Но из-за роста неплатежей на фоне моратория на пени ситуация может заметно ухудшиться.

    Центробанк России подсчитал, что снижение деловой активности за один рабочий месяц может лишить ВВП 1,5-2% в годовом выражении. Карантинные меры практически заморозили сферу услуг, но позволили развиться онлайн-торговле и сделали весьма востребованными сервисы доставки.