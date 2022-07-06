Инфляция вернулась в Россию после двух недель дефляции

Инфляция в России c 25 июня по 1 июля выросла на 0,23% после двух недель дефляции, когда этот показатель снизился на 0,12% и 0,14% соответственно. Причиной роста цен стала ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В годовом выражении темпы роста цен снизились на 16,19%. Об этом говорится в отчете министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

Основной сдерживающий эффект на инфляцию оказывают продукты питания, где общее снижение цен составило 0,38%. Больше всего подешевели овощи и фрукты (- 3,83%). Также продолжают терять в цене мясо, масло, молочное продукция, сахар, яйца и макаронные изделия.

В сегменте непродовольственных товаров снижение составило 0,07%. К росту вернулись цены на легковые автомобили (0,02%) и бытовую химию. Электрические, бытовые приборы, строительные материалы, одежда и обувь продолжают дешеветь. Цены на бензин снижаются 17-ю неделю подряд.

Рост инфляции на этой неделе связан с ежегодной индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг, которые с 1 июля поднялись на 4,21%. Кроме того, продолжился рост цен в сфере туризма на 3,65%. Больше всего прибавили в стоимости авиабилеты (7,3%) и путевки в санатории (1,2%).