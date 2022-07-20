Инфляция в Великобритании приблизилась к рекорду

Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда 1982 года, ускорившись до 9,4%. Месяцем ранее это значение было 9,1%, сообщило Бюро национальной статистики страны.

9,4% — самый высокий показатель с февраля 1982 года. Тогда инфляция составляла 10,2%. Цены для потребителей в Великобритании в июне выросли на 0,8%. В мае — на 0,7%.

Рост инфляционного давления в стране связан с повышением цен на продукты питания и энергоносители. Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в июне повысились на 5,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно предыдущего месяца.

В годовом выражении розничные цены увеличились на 11,8%.

Накануне стало известно, что годовая инфляция в Эстонии за июнь достигла значения 22%, став самой высокой в еврозоне. За Эстонией идут Литва и Латвия с уровнем инфляции 20,5 и 19,2% соответственно.