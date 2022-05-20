Инфляция в России замедлилась впервые с середины февраля

Темпы инфляции за неделю снизились на 0,05%, заявили в Минэкономразвития России. Замедление произошло впервые с середины февраля. «Известия» рассказали, на какие группы товаров изменилась цена.

За семь дней менее всего подорожали продукты питания — за счет овощей, куриного мяса, яиц и сахара. Продовольственная инфляция замедлилась до 0,15% в неделю. Динамика цен стабилизировалась по мере снижения спроса на продукты длительного хранения, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подешевели бытовая электроника, стройматериалы и лекарства. Это вызвано ухудшением спроса на фоне экономических ожиданий населения. Стабилизировались цены на автомобили.

Свою лепту в снижение цен внесло укрепление рубля почти на 40% к среднему значению марта. Но, несмотря на текущее снижение цен, они по-прежнему выше февральского уровня, отметила эксперт.

Центральный банк РФ признал, что инфляция в 2022 и 2023 годах будет выше прежних оценок.